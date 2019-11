Erasmus, il progetto “Cittadini Europei di domani”

Gli studenti e i docenti della scuola media di Montenero di Bisaccia volano in Romania

Sono 8 gli studenti e 3 i docenti della Scuola Media di Montenero di Bisaccia che domenica 10 novembre voleranno in Romania, a Braila, per il progetto “Cittadini Europei di domani”.

Un progetto nato con l’obiettivo principale dello scambio di buone pratiche tra i vari paesi partecipanti: Italia (Montenero di Bisaccia), Portogallo (Amora – Seixal), Macedonia (Tetovo), Romania (Braila) e Turchia (Antakya).

Le priorità del progetto sono quelle di rinforzare il profilo della professione docente, promuovere l’acquisizione di abilità e le relative competenze. Gli obiettivi del progetto “Cittadini Europei di domani” sono l’identificazione degli stili di apprendimento degli studenti; condividere metodi di insegnamento basati sui diversi stili di apprendimento; sviluppare le abilità linguistiche, comunicative, interpersonali, e abilità tecnologiche; sviluppare la creatività, il pensiero critico, e le abilità di problem-solving; promuovere lo sviluppo professionale degli insegnanti partecipanti; produrre materiale per organizzare un campo estivo per studenti; migliorare le competenze interculturali e supportare valori come la non-discriminazione, la tolleranza e l’accettazione della diversità; sviluppare la motivazione degli studenti e l’autostima.

L’Erasmus degli studenti e dei docenti molisani avrà luogo in Romania, a Braila, dal 10 al 16 novembre 2019.