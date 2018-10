Erasmus+, il Comune di Termoli torna nelle scuole con “Time to move”

L’ufficio Europa del Comune di Termoli torna sul campo e tra i giovani grazie alla campagna informativa ‘Time to move’ promossa e realizzata in collaborazione con la Rete Eurodesk Italy; obiettivo dell’iniziativa è quello di informare il territorio, gli studenti, su tutte le opportunità di mobilità per l’apprendimento promosse dal programma Erasmus+, volontariato e molto altro.

Per tutto il mese di ottobre, mese dedicato alla promozione e diffusione delle informazioni, si terranno degli incontri presso gli Istituti Superiori di Termoli: IIS Istituto ‘Boccardi – Tiberio’, liceo Scientifico ‘Alfano da Termoli’, l’istituto alberghiero IPSEOA ‘Federico di Svevia’, l’Istituto di Istruzione Tecnica e Liceale ‘Ettore Majorana’. Per la prima volta sarà coinvolta anche una scuola al di fuori del territorio di Termoli, ovvero l’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano.

Le giornate di incontro e diffusione delle informazioni si articolano in moduli frontali e interattivi, anche attraverso quiz e giochi sulla storia dell’Ue. In particolare negli incontri programmati per quest’anno si darà spazio all’importanza del voto per eleggere il Parlamento europeo, in vista delle prossime elezioni 2019.

Lo sportello Eurodesk del Comune di Termoli è l’unico sportello informativo presente in regione e già da due anni aderisce alla campagna informativa “Time to move”.

