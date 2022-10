Equitazione, un team molisano campione d’Italia

Si sono svolti a Travagliato dal 6 al 9 ottobre i campionati italiani di team penning categoria 13 punti. Tra i partecipanti anche il team molisano Damiano apprezzato già in campo nazionale. Ed anche questa volta, infatti, il team ha dato grande prova di sé laureandosi Campione d’Italia. Damiano, Fiani e Di Florio hanno conquistato il Primo Posto in una competizione tutt’altro che facile. Anche il secondo posto è andato al team molisano con Fiani, Rosa e Passa. I ragazzi a fine gara hanno espresso felicità e soddisfazione ringraziando lo sponsor che da sempre li accompagna in questa impresa: Molisia.