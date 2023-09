Equitazione, grande successo per il primo Memorial “Paolo Adamo”

Nonostante il meteo ballerino ha ottenuto grande successo il Memorial d’equitazione “Paolo Adamo” che si è tenuto venerdì, sabato e domenica a Campobasso.

Riconosciuto e patrocinato dalla Fise Molise, l’evento è stato organizzato dall’Ippoform Campobasso Equitazione che ha coinvolto partecipanti sia del territorio molisano che di altre regioni ed ha raccolto in contrada Coste di Oratino tante persone, arrivate per seguire le gare, per sostenere un amico o un parente in campo, per vedere da vicino una manifestazione equestre di carattere nazionale, per incontrare o trovare dopo tanto tempo dei cari amici, per gustare i prodotti tipici degli stand. Sul campo di gara si sono dunque cimentati nel salto ostacoli amazzoni e cavalieri in diverse categorie.

Un’ampia parte della competizione è stata dedicata alle performance dei più piccoli. Domenica mattina la finale tra i big che hanno affrontato la categoria C135: Pierluigi Fresilli, primo posto, premiato dalla delegata regionale e dalla sindaca con un quadro di Pettinicchi offerto dalla galleria Arteoggi di Gino Zarrilli; Michele Ruscitto, secondo classificato, premiato da Simona De Benedittis, nipote di Paolo Adamo; Gianluca Recchia, terzo posto, premiato da Raffaella De Benedittis, nipote di Adamo.

Un tributo a dunque a colui che fu il primo presidente del comitato regionale della Federazione Italiana Sport Equestri molisana, per riprendere le fila di un percorso partito da zero e arrivato oggi alla presenza di ben cinque scuole d’equitazione federate. “Nel 1991 Paolo diventò il primo presidente del comitato regionale della FISE Molise – ha detto la delegata FISE Laura Praitano – E se dopo trent’anni siamo ancora qui è perché Paolo ha messo le radici di un albero di cui ancora oggi stiamo godendo i frutti. Un lavoro fatto di impegno costante e momenti conviviali, di allenamenti e di amicizia: anni indimenticabili per tutti noi giovani atleti”.

C’erano gli amici più cari, quelli storici, gli amici di sempre, che hanno lasciato il loro messaggio attraverso le parole del notaio Marco De Benedittis, il quale ha ricordato Paolo nei tanti momenti di leggerezza e spensieratezza, nei viaggi fatti insieme, nei percorsi di vita con mogli e figli, nei momenti difficili che li hanno uniti ancora di più. Il luogo che tutti avevano come riferimento nella geografia della città, Adamo Arredamenti, farà sempre saltare il suo ricordo nel cuore di chi gli ha voluto bene.

“Non potevo non essere qui oggi – ha detto la sindaca di Campobasso Paola Felice – Perché Paolo è andato via mentre era consigliere di maggioranza con noi al Comune. Avevamo fatto insieme il percorso politico, era una persona molto preparata come imprenditore, uno dei decani del Movimento. Una volta eletto al Comune, aveva iniziato ad occuparsi del settore commercio, quello che più conosceva, ma poiché aveva una vasta esperienza sia professionale sia di vita era per noi tutti un punto di riferimento molto importante anche per altri aspetti. Perderlo è stato davvero un duro colpo perché ci manca tantissimo ed ha lasciato un grande vuoto. Dobbiamo fare tesoro di tutto quello che abbiamo imparato da lui: la correttezza, la mitezza e al contempo la perseveranza nel procedere in ciò in cui crediamo, con i valori che ci appartengono. Questa è un’occasione per ricordare una persona meravigliosa che ci ha lasciato troppo presto: coloro che lo amano non potevano scegliere un modo migliore per farlo rimanere sempre con noi”.

Per il Comune oltre alla sindaca c’era l’assessore allo sport Luca Praitano. E poi i partner istituzionali: Il Coni, rappresentato dalla delegata provinciale Pina Calcagnile, che ha anche fornito le coppe, l’Unimol che grazie al prof. Guerra ha messo a disposizione il medico di servizio ed era rappresentata dalla professoressa Mariasilvia D’Andrea e il Lions Club Campobasso. “Sapevo che c’era stato tanto impegno, ma non mi aspettavo un livello così elevato e professionale – ha affermato la presidente del Lions Club di Campobasso Raffaella Petti che ha presenziato sabato e domenica insieme al vice presidente Francesco De Bernardo – Eventi di questo tipo danno luce a tutta la nostra regione. Qui ci si può immergere nell’ambiente tipico della nostra terra, aperto alla natura e genuino. E si può apprezzare la bellezza di questo sport: lo stile, la postura, il rapporto con il cavallo che le amazzoni e i cavalieri trasmettono a tutti noi durante le gare”.

Nella cerimonia conclusiva la delegata FISE ha voluto ringraziare in maniera ufficiale i promotori, Giuseppe e Michele Ruscitto, padre e figlio anche loro carissimi amici di Adamo, con la consegna di due targhe intestate. Come dono personale e segno di riconoscenza Laura Praitano ha inoltre consegnato a Michele Ruscitto la spilla da giacca da Ufficiale di gara appartenente a Paolo Adamo.

“Quando un anno fa Michele e Giuseppe Ruscitto, i titolari di questo maneggio, mi hanno chiesto di accompagnarli e di affiancarli nell’organizzazione di questo memoriale io non ho esitato un attimo – ha aggiunto Laura Praitano – perché Paolo non ha rappresentato solo una buona equitazione, non è stato solo un buon presidente, ma è stato tante cose per tutte le persone presenti oggi qui. E’ stato un amico affidabile e generoso, è stato uno zio affettuoso, è stato un imprenditore lungimirante, è stato un compagno di vita instancabile e appassionato per la sua donna ed è stato sicuramente per me una figura genitoriale di riferimento. Questa manifestazione in qualche modo gli assomiglia perché ha delle caratteristiche che lo rappresentano, a partire dall’attaccamento al territorio: non è casuale la presenza di artigiani e piccoli imprenditori di prodotti locali perché lui era molto legato alla sua città e alla sua regione ma anche alla convivialità, ai momenti di svago e di amicizia vera. Ogni momento della sua vita lui lo ha voluto trascorrere con le persone che amava, con gli amici e con la famiglia: grazie di cuore a chi ha permesso di realizzare tutto questo”.