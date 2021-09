Equinozio d’autunno a Castel San Vincenzo

Alle 9.30 di domenica 19 settembre ci ritroveremo sulle rive del lago di Castel San Vincenzo (IS), nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (punto di riferimento il ristorante “La Lanterna sul Lago” https://www.facebook.com/lalanternasullago/). Alle 10 in punto inizieremo a percorrere il suggestivo sentiero che conduce all’Eremo di San Michele. Alle ore 13 torneremo a valle e, dopo la pausa pranzo, andremo a scoprire un luogo altrettanto magico: le Cascate del Volturno (dove annualmente viene reso omaggio al Deus Volturnus) https://www.facebook.com/Cascate-del-volturno-101978802036868/. Successivamente, dopo un confronto/dibattito tra i partecipanti sul tema dell’Ecovillaggio Feronia, praticheremo una sessione di Yoga dedicata all’Equinozio d’Autunno, sotto la guida dell’istruttrice Marianna Arcopinto. Sarà anche possibile giungere sul posto nei giorni precedenti e pernottare in loco. Per il pranzo le seguenti opzioni: portarselo da casa, usufruire del sacco fornito dagli organizzatori (con prodotti autoctoni biologici), avvalersi del Ristorante “La Lanterna sul Lago”. Si consigliano: Abiti comodi, zainetto, scarpe da trekking o da ginnastica, stuoia o tappetino da yoga, borraccia con acqua, protezione per sole e zanzare.