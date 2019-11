“Equal game”, triangolare di calcio a 5 tra studenti e ospiti di Sprar e Cas

Sabato 23 al Palaunimol la sfida tra le rappresentative che vestiranno i tre colori della bandiera italiana per rilanciare il valore dell’inclusione

CAMPOBASSO. Un triangolare di calcio a cinque “Equal Game” tra una rappresentativa degli ospiti stranieri dei Cas e degli Sprar di Campobasso, degli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore del capoluogo e di quelli del corso di laurea in “Scienze Motorie e Sportive” dell’Università degli Studi del Molise che si sfideranno sabato 23 novembre, a partire dalle 9:30, sul parquet del Palaunimol in via Manzoni. L’iniziativa, presentata questa mattina, giovedì 21 novembre nella sala consiliare del Comune di Campobasso, rientra nel progetto nazionale dell’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo del Coni) sul tema “Sport&Inclusione” attiva in regione con il delegato per il Molise, Francesco Palladino. Le tre rappresentative non avranno colori sociali particolari, ma scenderanno in campo con altrettante divise con i colori della bandiera italiana, ossia verde, bianca e rossa in una sfida in cui la vera vittoria sarà l’accrescere la consapevolezza del ruolo della pratica sportiva come strumento di inclusione in campo e fuori. Diventa quindi fondamentale non sottovalutare il valore culturale delle discipline sportive, intese come un ambiente dove poter far crescere l’essere umano in tutte le sue caratteristiche.