Eolico Offshore, Venittelli: «Pietra tombale sulla nostra costa»

Una conferenza stampa, convocata per venerdì prossimo, 14 luglio, alle 9:30 al bar del Porto, sul molo Nord di Termoli, dal comitato civico costituito dalla “Casa dei Diritti delle persone Ets”, Konsumer Italia Molise Ets, Assonautica Campobasso, Consorzio Termolisemare, Discoli del Sinarca, Federcoopesca Molise, Società Cooperativa Pescatori Molisani e Lipu, Comitato per «illustrare in “che modo” Maverick – si legge in una nota a firma dell’avvocato, Laura Venittelli – nel silenzio tombale della politica, intende, senza alcun ristoro per i cittadini molisani e, in particolar modo per quelli di Termoli, “modificare” (o chiudere per sempre) le attività della nostra flottiglia peschereccia della nautica da diporto e della sicurezza dell’intera città con il grande impianto “Eolico Offshore Molise”».

La struttura è «progettata su 295 kmq di mare, per 40 anni, con il collegamento alle due grandi (le più grandi al mondo) centrali a idrogeno da allocare nel nucleo industriale di Termoli». Il progetto «che metterà la parola “fine” alle attività di pesca, al traffico navale, al turismo, alla bellezza della nostra costa, alla riqualificazione di intere aree del nostro territorio, allo sviluppo futuro della nostra bellissima città, sta andando avanti. Nella conferenza stampa, aperta ai cittadini, verranno illustrate le osservazioni progettuali di Maverick e le note critiche del Comitato».