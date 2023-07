Eolico offshore, le associazioni insorgono: «Con il mega parco mangeremo solo tonno in scatola»

Il fronte del “No” al progetto Maverick ha anche annunciato ricorso dopo il deposito delle osservazioni: i Vigili del Fuoco hanno chiesto integrazioni per la sicurezza e l’antincendio e, per parte loro, anche l’Enac e il ministero dei Trasporti

«Non cementificate il mare e non distruggete la pesca, risorsa storica della nostra comunità. Se sarà realizzato il mega parco eolico, mangeremo solo tonno in scatola». È il monito che è arrivato dalla conferenza stampa tenuta al porto di Termoli dalle associazioni contrarie al mega progetto di eolico off-shore della società Maverick. Unanime la levata di scudi a partire dall’avvocato Laura Venittelli della “Casa dei Diritti” e “Konsumer”, insieme a Pino D’Erminio della Rete della Sinistra Termolese, Domenico Guidotti di Federcoopesca Molise, Riccardo Vaccaro dei “Discoli del Sinarca”, il consorzio TermoliseMare, la società cooperativa Pescatori molisani: «Non ci sarà più possibilità di pescare. Ben 350 km quadrati di fondali marini saranno cementificati con blocchetti che andranno a ricoprire i cavi elettrici per la mitigazione degli effetti dei campi elettromagnetici sulla fauna marina. Non ci sarà ripopolamento ittico, dobbiamo rinunciare ai 50 pescherecci, al turismo».

Il fronte del “No” a Maverick ha anche annunciano ricorso dopo il deposito delle osservazioni. Attualmente, in sede di conferenza di servizi, alla società sono state chieste integrazioni al progetto da parte dei Vigili del Fuoco per gli aspetti inerenti sicurezza e normative antincendio. Anche l’Enac intende verificare la documentazione e lo stesso il ministero dei Trasporti.

«Dove sono i sindaci? – si sono chiesti gli operatori –. Noi abbiamo verificato che la pesca ne uscirà distrutta, i pali sono flottanti collegati a cavi elettrici con 350 km quadrati di materassini in cemento. Il progetto è costituito da due parti, in mare i 120 pali e poi a terra, nel nucleo industriale, vicino alle chimiche, saranno realizzati due impianti a idrogeno maggiori di quelli presenti in Germania e Fukushima che sono di 10 mgw. Quelli previsti a Termoli sono di 800 Mgw. Di tutto ciò cosa dice il sindaco di Termoli? Non si sono opposti in consiglio comunale. I pescatori cosa faranno? Raccoglieranno plastica o venderanno scatolette di tonno. Per Maverick i pescatori potranno andare in una specie di canale che sarà lasciato in mezzo all’impianto, così rischieranno anche la vita. Stiamo cementificando la città, ora anche il mare. Distruggiamo l’economia della pesca e tutto l’indotto».

«Con quale faccia domani – ha concluso la Venittelli – gli amministratori locali andranno davanti a San Basso, protettore delle Genti di mare, per l’estrazione del peschereccio che dovrà condurre il santo nella processione a mare?».