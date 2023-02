Eolico in Molise, l’Antimafia confisca beni a imprenditore siciliano

Quattro gli immobili sequestrati tra fabbricati e terreni in Basilicata e Molise

L’agenzia nazionale di stampa Agi ha riportato oggi una notizia clamorosa che riguarda la nostra regione:

“La Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta ha confiscato in via definitiva beni per 750 mila euro a un imprenditore di Gela. Quattro gli immobili confiscati, tra fabbricati e terreni, in Basilicata e Molise, tre impianti di produzione di energia eolica – uno a Civitacampomarano, gli altri in provincia di Potenza, una quota societaria, due auto e svariati rapporti bancari. L’imprenditore era stato arrestato nell’operazione “Extra fines-Druso” nell’ottobre 2017 per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Nel procedimento penale in corso è imputato per associazione mafiosa”.