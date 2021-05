Eolico, il consiglio di Portocannone dice no al progetto. Ma la battaglia è agli inizi

Il progetto Eolico di Campomarino “non s’ha da fare”. E’ questa la posizione che è stata espressa all’unanimità dal consiglio comunale di Portocannone che ha espresso il suo parere rispetto al progetto che dovrebbe sorgere nel territorio che confina proprio tra Campomarino e Portocannone. La seduta del consiglio comunale si è svolta nel pomeriggio di ieri, 26 maggio, durante la quale il sindaco Giuseppe Caporicci ha reso nota una relazione che riguarda tutto quello che è inerente al progetto che prevede la realizzazione di 5 aerogeneratori, ognuno dei quali dovrebbe avere una potenza di 6 Megawatt. I pali eolici dovrebbero sorgere nel territorio di Campomarino mentre tutte le opere di connessione alla rete nazionale dovrebbero insistere sul territorio di Portocannone, ed è per questo motivo che anche il Comune bassomolisano ha voluto esprimere il suo parere di contrarietà. Sotto la lente sono andate a finire anche le criticità che sono state espresse nella relazione del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, l’architetto Adamo Musacchio, secondo il quale ci sarebbero degli interventi lesivi per l’ambiente. Nella proposta di deliberazione di consiglio comunale, infatti, viene riportato il parere del “PTPAAV che ha classificato le aree interessate all’intervento ricadenti nel territorio di Campomarino come aree di eccezionale valore produttivo prevalentemente fluviali o pianure alluvionali e con caratteristiche percettive significative”. E ancora sotto la lente l’istruttoria tecnica presentata all’Arpa Molise e la non assoggettabilità alla Via, la valutazione di impatto ambientale. “Questa amministrazione – si legge nella proposta – si oppone a tale conclusione non solo perché ritiene che l’opera abbia impatti significativi sull’ambiente, ma perché trattandosi a tutti gli effetti di un nuovo progetto l’opera è sottoposta a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”. E ancora la collocazione della stazione elettrica nel territorio di Portocannone in un’area nelle immediate vicinanze della Provinciale 130 oltre che le implicazioni di natura economico/sociale considerando che la zona scelta “rientra in una delle porzioni di territorio più pregiate dell’intera Regione Molise per quello che riguarda le produzioni agricole di eccellenza, in particolare vitivinicole e olivicole. Le preoccupazioni per le conseguenze negative derivanti da una simile installazione, sono pervenute da diversi stakeholders del territorio, a partire dalle associazioni di categoria come Cia e Coldiretti”. La delibera di consiglio comunale arriva a pochi giorni dalla costituzione di un comitato civico che dovrà unire le forze contrarie a questo nuovo progetto ma si tratta di una battaglia che è solo agli inizi. Il no del consiglio comunale, infatti, non interrompe necessariamente l’iter di progetto considerando che l’ultima parola spetta alla Regione Molise.

LA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE VOTATA ALL’UNANIMITA’