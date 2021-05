Eolico, anche il consiglio di Campomarino dice no al progetto

E’ il paese dove dovrebbero sorgere “fisicamente” le pale per un progetto che è arrivato anche alla vicina Portocannone. Anche il consiglio comunale di Campomarino ha detto no all’unanimità al progetto del parco eolico da 5 aerogeneratori, ognuno dei quali dovrebbe avere una potenza di 6 Megawatt. Il no è stato unanime a dimostrazione del fatto che i due Comuni bassomolisani non vogliono che il panorama e la parte economica delle loro attività venga penalizzata dal parco eolico. Sotto la lente, al pari di quanto fatto per Portocannone (QUI L’APPROFONDIMENTO), i vari passaggi tecnici del progetto, la mancanza della Via e l’impatto che potrebbe avere a livello economico e sociale.