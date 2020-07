Enzo Carro a spasso tra pensieri, parole e note

«Alesia e i suoi compagni di viaggio» dialogano con Enzo Carro. Un incontro felice con un Artista a tutto tondo. Napoletano di nascita. Cosmopolita di cuore

Mi sono innamorato della musica da adolescente, e sin da allora è sempre stata la mia fedele compagna di viaggio. Grazie a lei ho girato il mondo, ho incontrato mille amici, ho conosciuto popoli e culture molto differenti dalla mia, e dovunque sono stato ho sempre ricevuto una cordiale ospitalità: è proprio vero che per chi bussa a una porta con la musica… la trova sempre aperta. Inizialmente ero affascinato dai cantautori, poi scoprii la musica popolare del sud Italia. Da lì i primi gruppi, le prime tournée, i primi riconoscimenti. Quindi decisi di farne la mia professione e iniziai a studiare canto lirico. Nel frattempo diventai un “topo da biblioteca” (a quei tempi non c’era ancora Internet) e approfondii la conoscenza della musica colta, scoprendo che Napoli, la mia città, era da secoli considerata la “capitale della musica” a livello europeo. Era lì che si era perfezionato il melodramma e che oltre all’immortale canzone classica napoletana vi era nata l’opera buffa, la villanella (considerata come la “mamma” della canzone moderna), il cafè chantant e le prime canzoni italiane (chi non ricorda Santa Lucia, Come pioveva e La leggenda del Piave?… beh, furono scritte da poeti napoletani). Ritrovandomi con tutto questo fantastico materiale diedi vita alla mia prima pubblicazione: “L’Eredità di Partenope, la storia del canto a Napoli dagli antichi rapsodi ai moderni neomelodici”: libro unico nel suo genere che continua a riscuotere validissimi riconoscimenti. Ma la lirica non era la mia strada, c’era qualcosa in me che mi spingeva a cercare oltre, a scoprire di più. Infatti, non mi piaceva solo cantare ma anche recitare, raccontare, spiegare, veder apparire sul volto degli spettatori un sorriso, una risata, una lacrima di commozione o anche solo un’espressione di stupore. Quindi studiai recitazione, mi interessai alla risata e alla comicità, pubblicando anche il frutto delle mie ricerche nel libro “Voglio fare il comico, manuale di pronto soccorso per attori, autori e registi” che ebbe la fortunata prefazione del noto Mago Forest e le dediche in copertina di Leonardo Pieraccioni, Claudio Bisio e Raul Cremona. Continuando a “saltellare” da un genere all’altro ho attinto da ognuno di essi, fondendo il tutto in quello che poi è diventato il mio stile: una via di mezzo fra il teatro canzone e la lezione concerto. Per poterlo definire ho coniato un nuovo termine: Storicantore.

Questo mio peregrinare mi ha portato a conoscere tantissime persone meravigliose, fra cui Anna Corallo e Claudio Calcinai (e la loro Associazione Alesia 2007). È nata un’amicizia fraterna e una continua collaborazione. L’ultima risale agli inizi di quest’anno, con una riuscitissima serata tenuta nella stupenda cornice del Museo Sannitico di Campobasso. Ci sono due fantastici progetti in programma, ma voglio lasciarvi nel mistero: li scoprirete fra pochi mesi. Concludendo… pochi anni fa scoprii che la mia stupenda lingua (il napoletano) “grazie” ai social stava passando un periodo alquanto delicato e la sua corretta scrittura rischiava di cadere nel dimenticatoio (praticamente ognuno la scriveva e la insegnava a modo suo, creando una babele ortografica molto pericolosa per la nostra letteratura)… quindi mi ci dedicai “anema e core” per più di un anno, pubblicando il risultato dei miei studi in “Ortografia della lingua napoletana”, utilizzato come libro di testo in diverse scuole. Non contento, al fine di diffonderlo, ho registrato una ventina di video-lezioni su YouTube. Ecco la prima https://www.youtube.com/watch?v=1OklYSQP7xM Ovviamente il molisano non è uguale al napoletano, ma essendo due lingue sorelle… conoscendone una si possono scoprire molte cose dell’altra. Un abbraccio e a presto.

Enzo Carro