Entusiasmo alle stelle per il big match col Taranto, lunga fila per la prevendita dei biglietti (LE FOTO)

Cresce l’attesa per il match in programma sabato (che sarà trasmesso anche su Sky) tra Campobasso e Taranto. Tanti, tantissimi tifosi in fila questo pomeriggio per i tagliandi in vista del debutto in Lega Pro tra le mura amiche. Le foto sono eloquenti. C’è voglia di tornare allo stadio, di sostenere la propria squadra del cuore e di assistere ad un match che sicuramente promette spettacolo. La prevendita è scattata alle ore 17 presso l’Antica Tabaccheria di Antonio Tizzano in piazza Gabriele Pepe 41 a Campobasso e sul circuito Postoriservato.it anche online. Ma in tanti già con largo anticipo si erano posizionati nei pressi del punto vendita. Questi i prezzi dei tagliandi: curva nord euro 15 oltre diritti di prevendita; tribune laterali euro 35 oltre diritti di prevendita; tribuna centrale euro 50 oltre diritti di prevendita. Si precisa che per l’acquisto dei tagliandi non sarà richiesta la Wolf Card neanche online. La capienza massima sarà al 50% quindi potranno essere ammessi poco meno di 2mila spettatori.