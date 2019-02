Entro un anno altra scuola innovativa e antisismica a Campobasso

La conferenza stampa Indietro 1 di 7 Avanti

Entro un anno la nuova scuola di Mascione sarà realtà. Questo quanto annunciato in conferenza stampa a Palazzo San Giorgio questa mattina dall’amministrazione comunale. Entro due settimane l’inizio dei lavori che prevedono l’abbattimento del vecchio edificio e la realizzazione del nuovo plesso antisismico e moderno. Dopo l’annuncio dei progetti delle tre scuole innovative Cep Nord, Igino Petrone e Via Crispi, ora tocca a Mascione. Nel quartiere sono stati investiti 1 milione e 200mila euro per la realizzazione del plesso didattico che fungerà anche da punto di aggregazione civico.

Su un lotto di circa 3800 metri quadrati, sono circa 700 quelli dedicati alla scuola. Ogni aula sarà di 50 metri quadrati e sarà collegata con l’esterno. Saranno preservati gli spazi verdi all’esterno. Al centro dell’istituto un patio per le attività extra didattiche. Saranno installati pannelli fotovoltaici per riscaldamento e illuminazione interna. L’edificio sarà di un solo piano, con uno spazio dedicato ai genitori ed una biblioteca. A Mascione nascerà anche la chiesa per un progetto a cura della Curia di Campobasso. Soddisfazione da parte del sindaco di Campobasso, Antonio Battista, e del dirigente scolastico della Montini e di Mascione. Gli alunni attualmente fanno lezione nel plesso di via Gramsci in attesa della nuova scuola.