Entro dicembre 2021 Guglionesi avrà il suo Ecomuseo

«Il Comune di Guglionesi informa che entro l’anno Guglionesi avrà il suo ecomuseo. Grazie ad una iniziativa di partnership tra Scuola-Comune ed Unimol, 60 giovani-allievi del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico saranno impegnati in un attività di ricerca demo-etnoantropologico del territorio nella forma partecipata finalizzata alla elaborazione di mappe di comunità.

La mappa di comunità è uno strumento che evidenzia il modo in cui la comunità locale vede, percepisce ed attribuisce valore al proprio territorio, alle sue memorie, alle sue trasformazioni, alla sua realtà attuale e a come vorrebbe che fosse in futuro. La mappa di comunità costituisce il punto di arrivo di un viaggio alla riscoperta dell’identità del territorio attraverso la raccolta del patrimonio bio-culturale, delle memorie della comunità locale, delle testimonianze e dei valori identitari che rischiano di essere persi e dispersi.

L’insieme dei materiali raccolti, descritti e reinterpretati andranno a costituire il patrimonio dell’ecomuseo che verrà messo a disposizione della cittadinanza in maniera permanente. Un ringraziamento alla Scuola, la cui collaborazione costituisce per noi una risorsa ed un punto di riferimento fondamentale oltre che per la formazione dei nostri giovani, anche per il rafforzamento della coesione sociale attorno alla tutela e valorizzazione dei beni della nostra comunità».