Entrata in funzione all’ospedale di Isernia la Tac a 128 strati

Ogni tanto, anche qualche buona notizia in arrivo dall’ospedale di Isernia. È infatti entrata in servizio, nel reparto di radiologia, diretto dal dottor Gianni Di Pilla, una Tac a 128 strati di ultima generazione, che si affianca alla Tac più datata già in funzione al Veneziale. Ad oggi, Radiologia può contare su una gamma di apparecchiature completa, che va dalle tradizionali macchine per i raggi, a quella per la mammografia, a diversi ecografi di ultima generazione, alle due Tac, tra cui quella a 128 strati, in grado di avere una risoluzione eccezionale, per finire con la risonanza magnetica che scansiona l’intero corpo umano. Insomma un reparto all’avanguardia e di qualità, nel problematico insieme della sanità pubblica molisana. Notevole anche l’afflusso a Isernia di numerosi utenti di fuori regione, che alimentano la redditività economica del servizio. Nella foto, il primario Gianni Di Pilla e una sua collaboratrice, Gina Di Gneo.

(Enzo Di Gaetano)