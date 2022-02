Entrano nella grande Famiglia della Polizia di Stato 183 Agenti. Il Giuramento

Oggi 22 febbraio 2022, alle ore 10.00, si è svolta, nel Piazzale D’Armi della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato “Giulio RIVERA” di Campobasso, la solenne cerimonia che ha visto 183 Allievi del 215° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, provenienti da tutta Italia, giurare fedeltà alla Repubblica. La manifestazione è stata realizzata in maniera semplice, in linea con le prescrizioni di contenimento del contagio da Covid-19, innanzi ad una rappresentanza dell’A.N.P.S. Sezione di Campobasso ed alla sola presenza del Prefetto della provincia di Campobasso Dr. Francesco Antonio CAPPETTA e del Questore Dr. Giancarlo CONTICCHIO, che hanno premiato gli Allievi Agenti classificatisi ai primi tre posti della graduatoria del Corso, riferita alla Scuola di Campobasso. I familiari dei giovani Allievi Agenti hanno assistito in streaming alla cerimonia. Durante la cerimonia del Giuramento sono stati premiati i primi tre classificati nella graduatoria della scuola di Campobasso:

1° Classificato – Allievo Agente Nunzio LUONGO, anche Capo Corso Nazionale.

2° Classificato – Allievo Agente Simone ANTONACCIO

3° Classificato – Allievo Agente Giacomo PIPERISIl Direttore dell’Istituto, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Valeria MOFFA, ha rivolto ai giovani poliziotti, che si sono formati presso la Scuola “Rivera”, in un periodo particolarmente complesso, parole commosse di incoraggiamento e di richiamo ai valori fondanti della grande famiglia della Polizia di Stato, augurando loro buon lavoro.