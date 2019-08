Entrano nella fontana di piazza Municipio per scattarsi una foto, il video spopola sul web

Le due ragazze non sono passate inosservate nonostante fossero le sei del mattino

CAMPOBASSO

Le temperature torride di questi giorni spingono in molti, soprattutto nelle grandi città, a trovare un po’ di refrigerio bagnandosi nelle fontane collocate un po’ ovunque. Esattamente come queste due ragazze che di primo mattino, alle 6 circa, sono state immortalate mentre si scattavano alcune foto all’interno della vasca (a fontana spenta) situata in Piazza Municipio. Il video, alquanto bizzarro, postato sui social sta spopolando sul web destando la curiosità di molti campobassani. «Avranno voluto forse simulare Anita Ekberg nel celebre film “La dolce vita” nella scena in cui fece il bagno nella Fontana di Trevi?», ironizza qualcuno. «Ma l’acqua era pulita?», domanda qualcun altro nei commenti al video sui social.

Una cosa è certa, nonostante fossero le sei del mattino le due ragazze non sono certo passate inosservate.