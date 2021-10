Entrano in piena notte in casa di un’anziana ma vengono scoperti e scappano

Quando si sono accorti che la donna era sveglia sono scappati immediatamente senza rubare nulla ma lo spavento “è stato grandissimo”. Tutto è accaduto in pochi minuti nella notte tra domenica e lunedì. Era da poco trascorsa l’una e mezza della notte quando l’anziana, una 90enne che abita in pieno centro di Termoli, ha sentito dei movimenti di persone all’interno della sua abitazione. Stando al racconto dell’anziana sarebbero stati in due, un uomo e una donna con accento italiano, si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione. La donna avrebbe sentito delle voci ma inizialmente ha pensato che si trattasse di persone che stavano camminando per strada. Poi insospettita dal fatto di sentire le voci ancora più vicine ha lanciato un sos alla figlia. “Fai piano che a quest’ora non ha ancora preso sonno”, avrebbe detto la donna al suo complice. A quel punto la 90enne avrebbe urlato chiedendo chi ci fosse in casa e i due sarebbero entrati nella camera da letto ma le urla dell’anziana li avrebbero messi in fuga. Stando a quanto raccontato dall’anziana nei mesi scorsi ci sarebbero stati altri episodi sospetti da soldi spariti ad oggetti mancanti episodi che, tuttavia, non avevano messo in sospetto l’anziana perché la porta era sempre chiusa a chiave e non c’erano segni evidenti di effrazione. Adesso l’anziana si trova assieme alla figlia ed è in stato di shock con un braccio bloccato.