Entrano in acqua e rischiano di annegare, 5 ragazzi salvati dai bagnini (GUARDA IL VIDEO)

REDAZIONE TERMOLI

Una disavventura che sarebbe potuta finire nel peggiore dei modi ma che fortunatamente ha un lieto fine quella capitata a cinque ragazzi che questa mattina avevano deciso di trascorrere una giornata al mare. Non è chiaro cosa sia successo nello specifico, sta di fatto che una volta entrati in acqua sono stati soccorsi dal bagnino della ‘Compagnia del mare’ all’altezza del lido La Lampara a Termoli che ha notato subito che qualcosa non andava. Tutto è accaduto in una manciata di minuti nella tarda mattinata di oggi, 4 luglio. Stando alle prime informazioni sembrerebbe che i ragazzi, tutti minorenni, siano entrati in acqua e si sono trovati subito in difficoltà. A quel punto sono entrati in azione i bagnini della Compagnia del Mare che copre un chilometro di spiaggia sul lungomare nord per conto degli stabilimenti balneari che si trovano nella zona. A raccontare l’accaduto è stato Domenico Venditti, titolare del lido La Lampara di Termoli. «I ragazzi, tutti minorenni, sono entrati in acqua tra la postazione del mio stabilimento e quella accanto e si sono trovati in difficoltà. Sono intervenuti i bagnini e alcuni passanti e sono riusciti a soccorrere tutti i ragazzi e riportarli in spiaggia. Solo uno di loro – ha proseguito Venditti – è stato trasferito in pronto soccorso per accertamenti ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto è arrivata anche la Guardia Costiera con una motovedetta e una pattuglia a piedi in spiaggia ed è stato fatto il punto della situazione proprio da noi. Per fortuna i ragazzi stanno tutti bene».