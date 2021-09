Entra nell’ufficio e ruba l’incasso di giornata, furto al supermercato di Difesa Grande

E’ entrato con il volto coperto dalla mascherina chirurgica ma disarmato, si è intrufolato nell’ufficio dove era contenuto l’incasso della giornata e senza dare nell’occhio è riuscito a rubarlo e poi a fuggire via. Furto al Tigre Amico di Difesa Grande. Tutto è accaduto all’orario di chiusura nella serata di ieri, venerdì 4 settembre. Ad accorgersi di quello che era successo sono stati i proprietari del market che si trova in uno dei quartieri più popolosi di Termoli alla periferia sud della città. Stando ai primi riscontri che sono stati formalizzati in una denuncia presentata ai carabinieri di Termoli nella mattinata di oggi, l’uomo avrebbe agito attorno all’orario di chiusura per poi dileguarsi senza lasciare tracce. La sua azione, però, sarebbe stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza della supermercato. Il bottino sarebbe di circa un migliaio di euro, appunto l’incasso della giornata.