Entra nel vivo lo Smartphone d’Oro 2022, tra i protagonisti anche il Comune di Campobasso

Da giovedì 3 novembre è possibile votare per lo Smartphone d’Oro, il primo premio italiano dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche ideato e curato dall’Associazione PA Social. In gara quest’anno per la menzione speciale “Video più social”, anche il Comune di Campobasso con un proprio video dedicato alla promozione turistica della città.

Lo Smartphone d’Oro nasce per dare un riconoscimento annuale alle migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione, servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale.

Ogni anno viene consegnato un premio, lo Smartphone d’Oro, al vincitore della manifestazione alla fine di un percorso di candidatura, promozione, diffusione e votazioni. Le candidature si aprono ad aprile e la consegna del riconoscimento finale avviene, con un evento dedicato, a dicembre. Il vincitore dello Smartphone d’Oro e quelli dei premi speciali e tematici sono stabiliti alla fine di un percorso che passa dall’esame e dal voto di una giuria scientifica di esperti, di una giuria popolare e, infine, di quello dei soci dell’Associazione PA Social.

È possibile esprimere la propria preferenza in vari modi:

con la app di PA Social in blockchain (disponibile gratuitamente su App Store e Google Play. Unico modo per esprimere la propria preferenza – NB: a chi è già registrato basta inserire le credenziali per esprimere il proprio voto);

sui profili Facebook, Instagram e Linkedin di PA Social sarà possibile votare (contano solo i like complessivi, non valgono i commenti) per la menzione speciale del premio “Video più social”.

Per votare io video del Comune di Campobasso basta andare al seguente indirizzo https://fb.watch/gz3jiyR3yb/ e mettere “Mi piace”. C’è tempo fino al 24 novembre a mezzanotte per esprimere la propria preferenza.