Entra nel negozio e pretende soldi dalla cassiera, la Polizia evita il peggio

Pochi attimi di tensione e la situazione si è risolta in un battibaleno anche grazie all’intervento della Polizia. Stiamo parlando di un curioso episodio che ha per protagonista una donna che a quanto pare nel pomeriggio di oggi è entrato in un’attività commerciale molto nota di via Mazzini a Campobasso pretendendo di avere soldi dalla cassiera.

Una richiesta irricevibile che arrivava da una persona che pare abbia qualche problema psichico. La stessa cassiera, senza farsi prendere dal panico, ha allontanato la donna e poi giustamente ha chiamato il 113.

Negli uffici della Questura minimizzano, ma senza sottovalutare l’episodio e con ogni probabilità si procederà con una denuncia a carico della donna che aveva avanzato la pretesa di ricevere denaro in cassa.