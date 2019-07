Entra in acqua e accusa un infarto, salvato dai bagnini

REDAZIONE TERMOLI

Era entrato in acqua probabilmente per rinfrescarsi dalla calura del primo pomeriggio. Una volta nell’acqua, però, ha iniziato a sentirsi male e ha immediatamente chiamato aiuto. Per sua fortuna sono subito intervenuti i bagnini del lido La Lampara sul Lungomare Nord che lo hanno soccorso, trasportato a riva e affidato alle cure dei medici del 118. Si chiamano Enrico Coscia e Francesco Pangia, fanno parte della “Compagnia del Mare”, l’associazione che si occupa del servizio di salvataggio sulle spiagge di Termoli, e sono loro i due eroi che hanno salvato la vita a un uomo di 76 anni originario di Tufillo, piccolo paese che si trova vicino Vasto. Tutto è accaduto in una manciata di minuti attorno alle 13 di oggi pomeriggio, 26 luglio, l’uomo era entrato in acqua, nel tratto di mare compreso tra i lidi La Lampara e Mistral, per fare un bagno quando, all’improvviso, si è sentito male, accusando i classici sintomi di un infarto. Immediata è scattata la richiesta di aiuto con Enrico e Francesco che si sono lanciati a salvare l’uomo che è stato accompagnato sulla battigia mentre è stata allertata una ambulanza del 118 che lo ha accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.