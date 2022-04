Enti locali, Tartaglione: “Approvazione definitiva provvedimento su mandato sindaci è la svolta”

“Il via libero definitivo del Senato al provvedimento sul mandato dei sindaci, presentato alla Camera a prima firma del collega Roberto Pella, segna un fondamentale punto di svolta nella vita dei comuni, soprattutto di quelli più piccoli, dove i primi cittadini potranno ricandidarsi per un terzo mandato.

Non solo, perché in Italia ci sono regioni, tra cui per esempio il Molise, in cui si contano centinaia di realtà locali con meno di 5 mila abitanti le cui ammministrazioni, da adesso, potranno lavorare in modo più efficiente riuscendo, dunque, a rispondere con maggiore efficacia e rapidità alle esigenze dei cittadini.

E’ un importante punto di svolta che si inserisce a pieno titolo nell’obiettivo di snellire, sburocratizzare e velocizzare i procedimenti amministrativi che Forza Italia persegue da tempo”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e coordinatrice regionale del movimento azzurro in Molise, Annaelsa Tartaglione.