Enti Bilaterali, consegnate borse di studio e premi di laurea ai figli dei dipendenti delle imprese di commercio e turismo

La cerimonia si è tenuta alla presenza dei con i vertici di Ebrac ed Ebrat (rispettivamente Ente Bilaterale Regionale Commercio e Turismo) nella sede della Confcommercio a Campobasso. Il presidente Angiolilli: “Un riconoscimento alle aziende che si prodigano per il welfare dei propri dipendenti”

“È evidente che non ci può essere impresa senza il contributo dei dipendenti. Si tratta di un riconoscimento a tutte le aziende che si prodigano per il welfare dei propri dipendenti e collaboratori. Esserci è importate. Aver contribuito a queste borse di studio che, seppur minime, possono essere di sostegno al proseguimento del percorso che porta alla laurea”. È il commento del presidente della Confcommercio Molise, Angelo Angiolilli, a margine della cerimonia per la consegna dei Premi di Laurea e di 27 Borse di Studio, nell’ambito del Piano di Sviluppo 2022/2023, per i figli dei dipendenti delle imprese che aderiscono agli Enti Bilaterali Ebrac (Ente Bilaterale Regionale Commercio) ed Ebrat (Ente Bilaterale Regionale Turismo) che si è tenuta oggi pomeriggio, mercoledì 22 febbraio, nella sede degli Enti, in contrada Colle delle Api nella zona Industriale di Campobasso, presso la Confcommercio Molise. “È un’iniziativa che serve a migliorare le condizioni dei dipendenti e delle aziende del commercio e del turismo alle quali – ha aggiunto il presidente dell’Ebrac, Daniele Capuano – l’Ente bilaterale offre corsi di formazione gratuiti per migliorare la qualità dei servizi”.

Alla cerimonia, hanno partecipato anche la vice presidente Irene Tartaglia (Confcommercio), il presidente Ebrat Carlo Durante (FIPE Confcommercio) e il vice Presidente Pasquale Guarracino (Uiltucs-Uil). Presenti anche i componenti degli Enti Bilaterali Stefano Murazzo (Fisascat-Cisl), Lidia De Benedittis (Uiltucs –Uil), Carlo Izzi (Confcommercio), Pietro Pasquale (Confcommercio), Stefano Murazzo (Fisascat-Cisl), Angelo Angiolilli (Confcommercio) e Rosanna Coppa (FAITA Abruzzo/Molise). All’evento, infine, sono stati invitati i presidenti degli Ordini dei Consulenti della provincia di Campobasso e di Isernia, Stefano Pacitti e Ludovica Aiello; i presidenti degli Ordini dei Commercialisti di Campobasso, Isernia e Termoli/Larino, Vittorio Del Cioppo, Goffredo Taccone e Nicola Buri.

IN ALTO, LE INTERVISTE AI PRESIDENTI ANGIOLLI (CONFCOMMERCIO) E CAPUANO (EBRAC)