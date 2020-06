Enogastronomia e ristorazione in ginocchio, ecco come sarà il futuro

Ristorazione in lenta ripartenza ma turismo enogastronomico fermo e in ginocchio. Sono da sempre due settori fondamentali dell’economia molisana che rischiano seriamente di restare al palo dopo l’emergenza legata alla pandemia da Covid-19. A fare il punto della situazione è stato Rudy Rinaldi, presidente dell’associazione DivinOlio: sotto la lente le tante difficoltà che stanno riscontrando le attività del settore, tra nuove “regole” da rispettare e riconversione verso il delivery. Sguardo, però, anche al futuro e alle possibilità che il settore enogastronomico può ancora avere anche in Molise.