Ennesimo scontro sulla Statale 17, tre auto coinvolte

Ancora un incidente lungo la Strada Statale 17 e ancora una volta in territorio di Castelpetroso. Il sinistro, che ha visto coinvolte tre autovetture, è accaduto questa mattina, martedì 9 novembre, intorno alle 8, precisamente al chilometro 185+310 della SS 17, tratto di Statale ricadente nel comune di Castelpetroso. A scontrarsi, per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, sono state un Doblò, una Panda e una Suzuki. L’asfalto reso viscido dalle abbondanti piogge delle ultime ore potrebbe essere stato ancora una volta tra le cause dell’incidente. Sul posto sono giunte immediatamente le ambulanze del 118, ma per fortuna per gli occupanti dei veicoli solo ferite lievi, ma tanto spavento. Il traffico ha subito dei rallentamenti.

Sul luogo del sinistro, oltre ai sanitari, anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e personale Anas.