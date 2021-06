Ennesimo incidente sulla SS 87, 2 auto coinvolte e 4 feriti

Incidente questo pomeriggio, venerdì 25 giugno, intorno alle 18.30 lungo la Strada Statale 87, precisamente al chilometro 121, in territorio di Vinchiaturo. Lungo un tratto di strada già teatro in passato di numerosi sinistri, si sono scontrati una Fiat Punto e una Hunday Kona. Le cause del sinistro sono al vaglio delle autorità competenti che stanno ricostruendo la dinamica. Il bilancio è di ben quattro feriti, nessuno, per fortuna, in condizioni serie. Piccolissimi disagi alla circolazione per il tempo necessario a liberare la carreggiata dai veicoli incidentati.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118, Vigili del Fuoco e personale Anas.