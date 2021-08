Ennesimo incidente di questo sabato nero, scontro tra due auto sulla Ss 85: feriti in ospedale

Ennesimo incidente di questo sabato nero sulle strade molisane. Questa sera, intorno alle 21, si sono scontrate due autovetture lungo la strada Statale 85, precisamente al chilometro 29+600, in territorio di Monteroduni, per cause che sono in corsi di accertamento. Feriti gli occupati dei veicoli che sono stati trasportati immediatamente presso l’ospedale Veneziale dalle ambulanze del 118 giunte prontamente sul luogo del sinistro.

Sul posto la Polizia Stradale di Isernia, a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente, i Vigili del Fuoco, e personale Anas che ha regolato la circolazione. La Strada Statale è stata chiusa temporaneamente per consentire i soccorsi.