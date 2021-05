Ennesimo furto alla scuola Scarano, plesso chiuso e lezioni sospese

Ancora un furto, l’ennesimo, perpetrato presso la scuola primaria Scarano. Durante la notte ignoti si sono introdotti nel plesso scolastico, già teatro in questi anni di altri episodi di questo genere.

Il plesso resterà chiuso nella giornata odierna e le lezioni sospese per permettere la sanificazione degli ambienti. Resterà chiuso solo l’edificio in cui si è verificato il furto, vale a dire quello ubicato in via Sant’Antonio di Lazzari, mentre le prime classi sono andate regolarmente a scuola.