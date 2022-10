Ennesimo furto alla Primaria di via Sant’Antonio dei Lazzari, scuola chiusa e bimbi a casa: sul posto la Scientifica

Sembra incredibile ma è la realtà. Questa mattina, lunedì 17 ottobre, c’è stato l’ennesimo furto presso l’Istituto Colozza di Campobasso. Ad essere stata presa di mira ancora una volta la scuola elementare, vale a dire quella che si trova nella zona bassa e insiste su via Sant’Antonio dei Lazzari. Lo scorso anno si registrarono tre furti, sempre con le medesime modalità, nel giro di un mese. La scorsa notte vandali si sono introdotti all’interno della struttura, portando via materiale e creando caos all’interno. Ora si procederà all’ennesima conta dei danni, mentre sull’episodio indagano le forze dell’ordine. Sul posto, per le indagini del caso, si è recata la Polizia Scientifica.

La scuola è stata chiusa per permettere le operazioni di pulizia e di rendicontazione di quello che manca e pertanto i piccoli che frequentano l’Istituto sono rimasti a casa.