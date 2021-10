Ennesimo furgone rimasto incastrato sotto al ponte di via Monte San Michele

E’ l’ennesimo furgoncino che resta incastrato sotto al ponte di via Monte San Michele, nei pressi di via delle Frasche. Eppure il segnale stradale che indica l’altezza massima di 2 metri e 80 è ben visibile. Ma sembrerebbe non bastare. Visto che ormai questo tipo di incidenti, che provocano anche rallentamenti alla circolazione, sono all’ordine del giorno. E anche questo pomeriggio, venerdì 22 ottobre, il solito déjà vu. Un furgoncino, evidentemente proveniente da fuori città, è rimasto bloccato sotto al ponte, procurando danni al mezzo e rallentamento del traffico. Episodio che non è sfuggito all’occhio attento di un passante che ha immortalato l’ennesimo incidente.

Foto facebook