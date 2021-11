Ennesimo atto di inciviltà, materasso abbandonato in pieno centro (LE FOTO)

Ennesimo atto di inciviltà da parte dei cittadini. Appena pochi giorni fa abbiamo pubblicato la segnalazione di un cittadino che “denunciava” l’abbandono di un materasso in viale Manzoni. Anche questa volta un nostro lettore ci ha inviato delle immagini (risalenti alla notte tra venerdì e sabato): il solito incivile di turno ha abbandonato un materasso in pieno centro a Campobasso, per la precisione in via Cardarelli. Oltre a rappresentare un pessimo esempio per la collettività, il gesto contribuisce anche a “presentare” una immagine sgradevole del centro cittadino.