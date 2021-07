Ennesimo appello per ritrovare Evelyn

Ancora un appello per trovare Evelyn, cocorita cocorita scomparsa lo scroso anno. Se qualcuno ha adottato Evelyn, vuol dire che gli ha salvato la vita. Prego questa persona di contattarmi, la mia e’ una promessa pubblica, non glielo porterò mai via. Avrà solo tutta la mia gratitudine e metterà fine ad un dolore veramente troppo grande per me. Io lo amo e voglio solo sapere se è salvo e rivederlo per una volta. Spero con tutto il cuore che quello che sto facendo possa far arrivare il messaggio a questa persona. Per favore aiutatemi a far arrivare questo appello.