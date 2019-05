Ennesimo abbandono di rifiuti pericolosi: viale Manzoni discarica a cielo aperto (FOTO)

CAMPOBASSO

Ennesimo abbandono indiscriminato di rifiuti lungo viale Manzoni. Da mesi, i residenti ormai esasperati (per un quartiere lasciato in balia di sé stesso già da anni) segnalano quella che è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto, dove ognuno (anche attività commerciali) si sente in diritto di conferire ciò che vuole. Senza alcun controllo. Nelle scorse ore il solito “furbo” che crede che il proprio vicino sia un “cretino perché osserva le regole”, ha deciso di “rinnovare” la propria cucina. E così, in una tranquilla e uggiosa domenica di maggio, ha ben pensato di abbandonare un frigo, un forno e un terzo elettrodomestico (probabilmente una lavastoviglie). Lasciati i rifiuti è tornato a casa come se nulla fosse accaduto.

«Siamo ormai stanchi di assistere tutti i giorni a scene come questa – dicono i residenti esasperati – lungo questo tratto di strada il verde pubblico non esiste, i marciapiedi non esistono, i controlli sono assenti (da tempo i residenti hanno segnalato la pericolosità del tratto di strada poiché le macchine sfrecciano ad altissima velocità a tutte le ore del giorno e della notte ma di controlli, negli ultimi cinque anni, nemmeno l’ombra) e ognuno si sente in diritto di poter fare ciò che desidera. È intollerabile che quest’area sia diventata una discarica. In alcuni giorni la situazione è insostenibile anche perché molti “furbetti della differenziata” vengono, lasciano il “carico” e se ne vanno. Con la certezza di restare impuniti. Quello dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti – continuano i cittadini – è solo uno dei tanti problemi che affliggono noi residenti di viale Manzoni ma, come abbiamo più volte denunciato anche attraverso i quotidiani locali, le nostre richieste di aiuto o perlomeno di presenza degli organi preposti sono sistematicamente cadute nel vuoto».