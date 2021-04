Ennesima vittima del Coronavirus, muore 73enne di Ururi

Ennesima vittima del Covid in Molise. In lutto la comunità di Ururi. Nella mattinata odierna (domenica 11 aprile 2021) è deceduta all’ospedale Cardarelli una 73enne del centro adriatico. La donna era stata ricoverata presso il nosocomio del capoluogo dopo aver contratto il virus. «La nostra Comunità – scrive in un post affidato ai social il primo cittadino Raffaele Primiani – piange un’altra vittima del Covid. La cara zia Maria raggiunge cosi il caro marito e l’amato figlio. Il mio sentito cordoglio – conclude il sindaco – unitamente alla mia Amministrazione alla famiglia». Si tratta della 457° vittima del Covid in regione dall’inizio della pandemia. I casi attualmente positivi in Molise sono (stando all’ultimo bollettino diffuso dall’Asrem) 669. Sono invece 2.080 i soggetti che si trovano attualmente in isolamento. 56 i pazienti al Cardarelli (46 nel reparto di malattie infettive e 10 in quello di terapia intensiva), 2 al San Timoteo (area grigia pronto soccorso), 3 al Gemelli (tutti in terapia intensiva) e 3 al Neuromed (1 in terapia sub intensiva e 2 in terapia intensiva).