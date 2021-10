Ennesima tragedia, auto contro albero: muore un 66enne

Tragedia questa mattina, domenica 10 ottobre, in territorio di Longano (in provincia di Isernia). Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, una vettura, condotta da un 66enne (E.F. le iniziali), ha terminato la sua corsa contro un albero. L’impatto è stato violento e per il 66enne alla guida dell’auto non c’è stato nulla da fare. Una volta sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 66enne. Sul posto oltre al 118 anche i carabinieri che hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievo del caso per accertare le cause dell’ennesimo incidente. Non è escluso che l’uomo abbia avuto un malore mentre era alla guida e la vettura, senza controllo, sia poi terminata contro l’albero.