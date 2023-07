Ennesima falla nel sistema idrico, rivolo d’acqua a Coste di Oratino

Una falla al sistema idrico avrebbe generato la perdita di acqua che da ieri si sta manifestando sotto forma di rivolo lungo la strada in contrada Coste di Oratino, a Campobasso. La segnalazione da parte di un residente al Comune non ha sortito subito l’effetto sperato di un intervento, anche perché da qualche settimana la gestione del servizio è passata alla società pubblica Grim che raccoglie anche le problematiche e le segnalazioni da parte dell’utenza tramite un call center. La Grim sarebbe stata avvertita in tarda mattinata e starebbe intervenendo con i propri tecnici. Nel frattempo si registra l’ennesimo spreso della risorsa pubblica, stavolta duratO per quasi 24 ore, dovuto principalmente ad una rete fatiscente