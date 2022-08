EnergyTime Spike Devils Campobasso, raggiunto accordo per Roberto Corrieri

L’EnergyTime Spike Devils Campobasso ha raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Roberto Corrieri, classe 2000, opposto di 195 centimetri, nell’ultima stagione ad Aversa in A3, dove ha disputato la semifinale play-off. Corrieri ha iniziato il suo percorso sportivo a Molfetta dove ha giocato in serie C fino a 17 anni passando poi a Cerignola per disputare il torneo di Serie B. Ancora due anni di cadetteria prima con il Lucera, stagione 2019/2020 interrotta per la pandemia, ma la new entry dei molisani è risultato il terzo miglior opposto del campionato dietro a Di Florio del Bari e Scuffia del Pineto; nel campionato seguente con il Molfetta ha disputato i play-off per l’accesso in A3. Il buon campionato ha permesso a Corrieri di essere notato dall’Aversa, ottenendo così la chiamata dalle serie superiore. In bacheca Carrieri ha la prima e storica vittoria della Regione Puglia nel Trofeo delle Regioni.

Il commento di Roberto Corrieri: “Sono felice di far parte dell’organico della Spike. Ho accettato con piacere la sfida lanciata dalla società di scendere di categoria e mettermi in discussione in un campionato che mi darà la possibilità di esprimermi al meglio. – prosegue il nuovo opposto dei molisani – Sono carico ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Le aspettative per questa stagione? Sono sicuro che nonostante un girone nuovo e decisamente inaspettato faremo belle cose. Costanza, impegno e abnegazione, saranno i miei valori al servizio dil mister Maniscalco e di tutta la società. Giocare e divertirsi ci permetterà di migliorare la performance. Darò il massimo sempre e sono sicuro di poter essere un punto di riferimento per la squadra”.