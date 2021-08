Energy Time Spike Campobasso, arriva l’opposto Andrea Saraceno

Il venticinquenne catanese è reduce dal campionato di A3 con la Saturnia Aci Castello che gli ha permesso di confrontarsi con giocatori di un livello superiore e di crescere ulteriormente. Con il Volley Letojanni in serie B sono arrivate le soddisfazioni più grandi, il primo anno un buon terzo posto e l’anno successivo la disputare la Coppa Italia, con un primo posto nel girone di andata, poi la sospensione per covid. Andrea arriva a Campobasso con grande entusiasmo pronto a mettere a disposizione di mister Maniscalco la sua esperienza e con grande voglie di crescere ancora.

Le prime dichiarazioni di Andrea Saraceno: “Sono stato molto felice della chiamata dell’Energy Time Spike CB perchè è una società ambiziosa che sta allestendo un roster importante. Mi aspetto un anno di crescita come persona, sarà la prima esperienza lontano da casa, ma soprattutto come atleta perchè per la prima volta mi confronterò con un girone importante come quello pugliese. Sono convinto che quest’anno faremo bene e darò tutto affinchè si possano raggiungere gli obiettivi prefissati”.