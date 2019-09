Energia sostenibile e plastic free, bottiglie in alluminio gratuite per gli alunni di Bonefro

Energia sostenibile e plastic free, un binomio vincente che trova giusto slancio in quel di Bonefro, dove sempre più l’amministrazione si sta adoperando per promuovere politiche virtuose. Tra queste la possibilità di diminuire i consumi energetici degli edifici comunali. La Giunta municipale, considerato che al Comune di Bonefro è stato assegnato un contributo di 50mila euro, ha stabilito di utilizzare tali risorse per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico con l’obiettivo di conseguire un risparmio energetico sugli edifici pubblici comunali e, prioritariamente, sull’edificio sede Comunale sito in via XX Settembre n.98. Un’altra novità andrà in scena lunedì, con la ripresa delle attività scolastiche. Gli alunni della scuola materna, delle elementari e delle medie riceveranno in omaggio dal comune una borraccia di alluminio. In questo modo eviteranno di utilizzare le bottiglie di plastica monouso per l’acqua, riducendo la produzione di rifiuti di plastica, fonte di inquinamento sempre più preoccupante in tutto il mondo. L’acquisto delle borracce è finanziato attraverso i fondi dell’indennità di carica del sindaco.