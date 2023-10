Enduro, Trofeo delle Regioni: quest’anno ci sarà anche il Molise con una ragazza in squadra

Quest’anno anche il Molise vuole dire la sua al Trofeo delle Regioni Enduro 2023, manifestazione federale FMI, che si disputerà il prossimo 7 e 8 ottobre a Montecalvo Irpino (AV). Dopo svariati anni di assenza da questa competizione che richiama i piloti più bravi di ogni regione italiana, amanti delle ruote tassellate, in questa edizione rappresenteranno la regione Molise ben 10 piloti tra cui anche una donna.

Francesco Serafini, Simone Simonelli, Vincenzo Incollingo, Ivan Iannarella, Marco Niro, Giovanni Perrotta, Andrea Caserio, Michele Credico, Davide Iezza e Valeria Veneziale saranno i piloti che, suddivisi in più squadre e sotto la guida del coach Pietro Tilli, si confronteranno con i loro avversari di tutta Italia su un percorso di complessivi 150 km all’interno del quale dovranno affrontare 6 prove speciali tra enduro test e cross test.

Numerosi sono gli allenamenti tecnici e le prove fisiche per la preparazione al trofeo che sta vedendo impegnati i piloti molisani a percorrere in largo e lungo il Molise: dalle montagne di Fornelli a quelle del Matese, dai boschi di Busso alle montagne di Froslone, chilometri e chilometri di pietraie e di sentieri accidentati che stanno mettendo a dura prova gli atleti molisani che, però, sono consapevoli che per dare sempre il massimo nel complesso settore dell’enduro agonistico bisogna preparasi atleticamente al meglio.

Sicuramente in Molise, gli amanti dell’enduro non hanno vita facile: come regione scontiamo un ritardo rispetto alle altre regioni laddove la presenza di strutture rendono molto più semplice la pratica di questo sport e di conseguenza anche il livello degli atleti di queste regioni è abbastanza alto. Nel Molise le strutture sono pressocchè inesistenti e i pochi piloti praticanti devono emigrare nelle regioni confinanti (Abruzzo, Lazio) per continuare a coltivare la loro passione e cimentarsi nel mondo agonistico ovvero nei campionati abruzzesi e laziali ovviamente nella categoria “ospiti”.

“La nostra partecipazione al Trofeo delle Regioni, dice il Team Manager Angelo Simonelli, vuole essere da stimolo ai tanti giovani molisani che vogliono avvicinarsi al mondo delle ruote tassellate, ma nel contempo vuole essere anche un chiaro messaggio per richiamare l’attenzione delle istituzioni su uno sport che potrebbe portare gente nel nostro Molise e di conseguenza a far conoscere il nostro territorio e le nostre peculiarità paesaggistiche e gastronomiche. Invito, quest’ultimo, già raccolto dal neo assessore regionale allo sport Salvatore Micone che si è mostrato disponibile ad accompagnare la delegazione regionale del Molise in terra campana partecipando di persona alla cerimonia di apertura con la sfilata di ogni singola regione. Sotto l’aspetto prettamente sportivo siamo consapevoli di confrontarci con rappresentative regionali di altissimo livello: molti piloti di rilievo nazionale presenti al Trofeo delle Regioni hanno partecipato con ottimi risultati al Campionato Italiano Enduro e al Campionato Europeo; ma, conoscendo bene i piloti molisani, sono certo che lotteranno con tutte le loro forze per portare in alto la bandiera molisana, senza sconti per nessuno. Viva l’Enduro e Forza Molise”.