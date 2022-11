Encomio del generale per l’ufficiale superiore medico di Isernia che tanto si è distinto durante la pandemia Covid, coordinando le vaccinazioni domiciliari nei paesi del Molise. E’ stato conferito al tenente colonnello Domenico Di Baggio, dal Comando Forze Operative Nord, per l’attività svolta quale dirigente del servizio sanitario del comando esercito Abruzzo e Molise, sede di Campobasso, e per l’attività di capo del team vaccinale mobile dell’ esercito che ha vaccinato i soggetti fragili in Molise. Si legge tra l’altro nel documento che: “La sua continua azione di coordinamento e informazione in campo medico è stata, altresì, apprezzata da tutti, rendendolo indiscussa figura dalla quale attingere informazioni specifiche per tutte le attività da espletarsi per il contrasto alla pandemia da COVID-19, nell’ambito della quale è stato anche impiegato con profitto in qualità di Responsabile del “Team mobile” che ha inoculato le dosi vaccinali alla popolazione civile”.