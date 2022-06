Encomio ad Innocenzo Mancini di Palata, il barbiere di tutti

Parlare di Innocenzo Mancini a Palata e in tutto il circondario, è un pò come parlare di una icona, è il parlare di un personaggio che ha legato la sua vita ai profondi rapporti con migliaia di cittadini, di suoi clienti. Praticamente lo conoscono tutti e lui conosce praticamente tutti. Parlare di Innocenzo Mancini, significa parlare di una instancabile e autentica persona dai forti e autentici valori umani che vive il suo quotidiano tra famiglia, bottega e campagna, dove in quest’ultima si diletta ancora a curare il suo orto. Di professione Innocenzo Mancini ha fatto praticamente da sempre il barbiere e sotto le sue forbici e i rasoi, ci sono passati un pò tutti, da Palata a Montenero di Bisaccia, da Larino a Tavenna e Montecilfone e di tanti altri paesi, vecchie e nuove generazioni, bambini e vecchi, cioè quasi tutti. Ed ecco il premio, l’Encomio al talento 2022 ricevuto da Aida Romagnuolo a Campobasso al cospetto di circa quattrrocento persone, perchè Innocenzo Mancini è un autentico talento sia nel mestiere di barbiere e soprattutto con grandi sacrifici nella sua famiglia dove vive con il figlio Giuseppe.