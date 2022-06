Encomi 2022 ai Talenti molisani: premiati il “nostro” Pasqualino e l’indimenticato Pino Niro alla memoria

Si è tenuta oggi pomeriggio, venerdì 10 giugno, all’Hotel Rinascimento di Campobasso, la consegna dei premi “Encomio al talento e alle eccellenze molisane 2022”. L’appuntamento è stato voluto, promosso e organizzato dai Borghi delle Arti d’Italia. Tra i tanti premiati anche Pasqualino Gabriele, fotografo del “Quotidiano del Molise” fin dalla sua fondazione con il formato cartaceo nel 1998 e da qualche anno per la versione web della testata. Collaboratore storico e infaticabile, a Campobasso (e nei centri limitrofi all’occorrenza) è una vera istituzione perché per riprendere, adattandolo, lo slogan di una famosa testata giornalistica radiofonica ne descrive al meglio la figura: “Prima delle notizie, le immagini passano da lui”.

Premio speciale alla memoria per l’indimenticato Pino Niro. Colui che ha creato e condotto al successo una radio che porta il nome della figlia: Valentina. Entrata subito nelle case dei molisani Radio Valentina è diventata una amica fedele per i tanti ascoltatori che si sono riconosciuti in quel modo di fare radio, in quello stile diretto senza troppi fronzoli. Pino Niro si è poi dedicato a tanti altri progetti prima di tornare al suo primo amore, la radio ma con un occhio proiettato sempre al futuro. Niro, sempre al passo con l’evoluzione tecnologica, era infatti anche un creatore di app. Il premio è stato ritirato dai figli Valentina, Michele e Francesco.

A Pasqualino vanno i complimenti dell’editore, Giulio Rocco, del direttore, Giuseppe Rocco e di tutta la redazione del Quotidiano del Molise. Un pensiero speciale e affettuoso all’amico mai dimenticato Pino Niro.