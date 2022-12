Emporio Solidale, Conad Adriatico: un luogo inclusivo dove la solidarietà si fa tangibile

Lucia Grandoni Direttore Sviluppo di Conad Adriatico: progetto che conferma il nostro impegno sul fronte del supporto ai territori e al tessuto sociale in cui operiamo e che ci permette essere ancora più vicini alle nostre comunità

Con l’apertura dell’Emporio Solidale “La bottega di Antonietta” si intende dotare il

territorio diocesano di un centro di distribuzione di beni di prima necessità (alimenti

freschi e a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, ecc.), che consenta ai

fruitori di recuperare autonomia decisionale, svolgendo in più un’attività socializzante,

in un contesto e con modalità non stigmatizzanti, che permettano di superare

l’assistenzialismo della mera consumazione di un pasto pronto, o della fornitura del

pacco alimentare.

L’emporio è ubicato nella struttura di via Monte Sabotino, a

Campobasso, in un locale dato in comodato d’uso gratuito dal Comune di Campobasso

al cui interno sono già presenti i servizi di mensa e dormitorio.

Per quanto concerne la sostenibilità dell’Emporio Solidale si dispone di una rete di

donatori di alimenti e altri beni di prima necessità; il lavoro, pertanto, sarà quello di

mantenere, rafforzare e ampliare tale rete, aumentando le donazioni, per poter

accogliere un numero sempre crescente di beneficiari.

I fruitori del servizio saranno inviati dal Centro di Ascolto Caritas, previo colloquio per

la valutazione della condizione di indigenza.

Il Centro di Ascolto è aperto il martedì e il

giovedì dalle ore 10 alle ore 12, per appuntamenti si può chiamare il numero

0874.60694. Una volta in possesso della tessera è possibile recarsi presso l’Emporio il

lunedì pomeriggio dalle 16 alle 19 e il giovedì mattina dalle 9 alle 12. L’emporio sarà

aperto al pubblico a partire dalla prossima settimana eccezionalmente giovedì e venerdì

dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.



L’apertura dell’Emporio è stata resa possibile grazie all’approvazione del progetto

Camminare Insieme finanziato con i fondi 8×1000 2021 e al contributo del Comune di

Campobasso. Fondamentale la generosità del Conad Adriatico, che ha fornito

l’assistenza alla progettazione e la completa donazione d’impianto.

Di seguito la nota a firma dei responsabili di Conad Adriatico.

“Conad Adriatico sostiene e crede molto nell’importanza degli Empori della

Solidarietà, luoghi di solidarietà e di rispetto per tutte le persone e le famiglie che

vivono una situazione di vulnerabilità sociale. – ha dichiarato l’Amministratore

Delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando – La nostra natura cooperativa ci

porta da sempre a mettere al centro del nostro agire le persone e le comunità e

l’impegno a creare valore socioeconomico condiviso per tutti. Questi sono i principi che

ispirano le nostre azioni.

“Persone oltre le cose” non è uno slogan, ma un impegno che Conad Adriatico si assume ogni giorno con sé stessa, con i propri concittadini e con le comunità. Per questo il nostro ringraziamento oggi va a tutti i nostri Soci e Collaboratori che hanno contribuito a questa importante iniziativa che ci permette di rafforzare il senso di comunità e di inclusione che la nostra azienda e le nostre Persone da sempre si impegnano a far vivere nei territori e di ribadire un tratto distintivo del nostro modo di fare impresa che è sempre orientato alla creazione di un benessere diffuso per l’intera comunità”



“Siamo orgogliosi di essere qui oggi per l’inaugurazione di questa nuova importante realtà sul territorio – ha dichiarato Lucia Grandoni Direttore Sviluppo di Conad Adriatico – L’Emporio rappresenta non solo uno strumento prezioso per contrastare l’emergenza alimentare ma soprattutto un luogo inclusivo dove la solidarietà si fa tangibile, dando un sostegno concreto a tutte le persone e le famiglie che vivono una situazione di difficoltà. Come Conad Adriatico siamo felici di far parte di questa rete virtuosa e aver contribuito al progetto insieme ai nostri soci, che hanno profuso un impegno unico per la progettazione e l’allestimento della struttura, seguendo tutte le fasi di realizzazione. Un progetto che conferma il nostro impegno sul fronte del supporto ai territori e al tessuto sociale in cui operiamo e che ci permette essere ancora più vicini alle nostre comunità”.