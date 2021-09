Emporio solidale a Termoli: al via la raccolta beni di prima necessita della Caritas

Una raccolta di beni alimentari di prima necessità, di prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa sarà promossa a Termoli dalla Caritas diocesana sabato 25 settembre 2021 nei supermercati e nei punti vendita di Acqua & Sapone aderenti all’iniziativa. Scopo dell’iniziativa è quello di sostenere la nascita ormai prossima dell’emporio solidale “Ti senghè”, un’opera segno della diocesi di Termoli – Larino attraverso la quale garantire alle famiglie di tutto il territorio in situazione di difficoltà sociale socio – economica la possibilità di fare la spesa attraverso una tessera punti erogata dal Centro di Ascolto della Caritas.

“La raccolta solidale – affermano Vito e Anna Chimenti, neo direttori della Caritas diocesana – vuole reperire alimenti e prodotti per di prima necessità per l’igiene personale, ma allo stesso tempo sensibilizzare la comunità sulle fragilità che vivono tanti nostri conterranei”.