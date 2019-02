‘Empatizzando’, parte il progetto per le primarie di Venafro e Pozzilli

REDAZIONE

Grazie alla preziosa collaborazione tra l’Associazione Genitori Arcobaleno Onlus Venafro e

l’Istituto Comprensivo L. Pilla Venafro, a breve decollerà il progetto scuola “Empatizzando” per la scuola

primaria di Venafro e Pozzilli. Si è già discusso molto della perdita dei valori fondamentali indispensabili per

la crescita di ogni individuo. Oggi infatti assistiamo, soprattutto nel mondo giovanile, a forme di piccole o

grandi devianze e fenomeni di emarginazione, discriminazione, violenza fisica e psicologica, bullismo,

probabilmente derivanti da una mancanza totale di empatia verso l'altro. Ma cosa si intende per empatia?

In parole spicciole significa "Entrare nei panni dell'altro", ossia la capacità di comprendere a pieno lo stato

d'animo altrui, significa "sentire dentro". In questa "società liquida", per riprendere le parole del sociologo

e filosofo Zygmunt Bauman, si riscontra un preoccupante e crescente disagio giovanile. Ciò a causa di una

società sempre più frenetica e imperniata dalla crisi, non solo economica e sociale, ma anche identitaria;

infatti la costante ricerca di accettazione altrui spinge l'individuo a compiere anche atti devianti, perdendo

così la sua individualità e provocando una vera e propria "mercificazione dell'esistenza" e "omologazione

planetaria". L'individuo, in questa società frammentata e di disordine sociale, si ritrova in assenza di punti

di riferimento morali e in uno stato di incertezza tale da provocare un "forte" vuoto interiore che sfocia in

disagio. Per tale ragione – spiegano dall’Associazione – il progetto propone una risposta socio – psico –

pedagogica per far fronte a tali problematiche. Sarà curato dalla Dott.ssa Izzi Claudia, Pedagogista e dalla

Dott.ssa Veritti Francesca, Assistente Sociale Specialista. Sono previsti Incontri con gli alunni per

confrontarsi sulle tematiche del bullismo, della diversità, del disagio giovanile, mediante la visione di video,

letture, confronto diretto, ecc.. per un'ora a settimana per 2 settimane; "Ora dell'empatia". Attività volte,

anche sotto forma di gioco, alla conoscenza e comprensione dell'altro. Attività prevista per un'ora alla

settimana per otto settimane. Attività prevista per un'ora a settimana per 8 settimane; Incontro mensile

con i docenti al fine di creare un momento di confronto costruttivo per eventuali problematiche presenti,

suggerimenti ed indicazioni inerenti il percorso progettuale in corso. L’associazione Genitori Arcobaleno

ringrazia la Fondazione “Pia Unione S.S. Annunziata” di Venafro per aver ammesso a finanziamento il nostro

progetto “Empatizzando”.