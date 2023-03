Emozioni e sorrisi, iniziate a San Giuliano del Sannio le riprese del film di Jerry Calà

Sono ufficialmente iniziate a San Giuliano del Sannio le riprese del film di Jerry Cala. Dopo i casting all’inizio di marzo che hanno richiamato in paese numerosi aspiranti attori, le riprese hanno preso il via tra la curiosità dei residenti del Comune molisano e la gioia di chi è stato selezionato per il ciak.

“Una grandissima emozione indescrivibile di aver partecipato al casting comparsa vicino agli attori principali – scrive su Facebook Mario Paternostro di cui pubblichiamo anche le foto delle riprese – voglio ringraziare di cuore a tutti gli organizzatori, gli attori, al trucco, ai costumisti, scenografi, e a tutti coloro che ci hanno organizzati per il film, ai nuovi amici e al comune di San Giuliano del Sannio e tanto altro. Una grandissima organizzazione e grazie di aver conosciuto tutti gli attori del film”.